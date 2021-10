Bouterse: ‘Oud-vicepresident Ashwin Adhin wordt nieuwe voorzitter NDP’

Oud-vicepresident Ashwin Adhin wordt de nieuwe voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP). Dat heeft oud-president Desi Bouterse op zijn verjaardag, in een uitzending van Radio Paramaribo NDP laten weten.

Bouterse sprak met Ricardo de Souza van bovengenoemd radiostation in Nederland, in verband met zijn 76ste verjaardag. De oud-president en huidig voorzitter van de NDP gaf aan dat zijn partij bezig is om orde op zaken te stellen.

De NDP topman kreeg de vraag “Als er weer verkiezingen komen, bent u van plan weer president van het land te worden?” Daarop zei Bouterse dat de NDP de fouten die gemaakt zijn bezig is te corrigeren. “Er is een pad uitgestippeld….en de nieuwe voorzitter wordt sowieso -denk ik- Ashwin Adhin“, aldus Bouterse.