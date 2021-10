Koninklijke onderscheiding voor Marlene Kamperveen

Mevrouw Marlene Kamperveen is afgelopen zondag benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau, vanwege haar grote bijdrage aan de gemeenschap van Amsterdam Zuidoost en haar inzet voor het behoud van het cultureel erfgoed van de Surinaamse tradities.

Mevrouw Kamperveen ontving de onderscheiding uit handen van Loco-Burgemeester Rutger Groot Wassink (foto) tijdens de viering van het 20-jarig jubileum van aflegvereniging Jaïrus die zij in 2001 heeft opgericht.

De aflegvereniging begeleidt nabestaanden bij hun rouwproces geheel in lijn met de Surinaamse tradities. De aflegvereniging maakt deel uit van de Federatie Surinaamse aflegverenigingen Nederland. Mevrouw Kamperveen, die reeds in Suriname haar sporen verdiende als zeer bekwame onderwijzeres, is bij de federatie van aflegverenigingen ingezegend als Gran Sisa (waardig zuster). Een titel die gegeven wordt aan mensen die als rolmodel worden gezien. (tekst loopt door onder foto)

Leden van aflegvereniging Jaïrus.

Naast haar inzet voor aflegvereniging Jaïrus was mevrouw Kamperveen tussen 2003 en 2007 bestuurslid bij stichting Kolibri. Een stichting die kamers in Amsterdam Zuidoost verhuurt aan vrouwelijke migranten (vluchtelingen en buitenlandse studenten) in de leeftijd van 18 tot 25 jaar die in Nederland willen studeren en geeft hen een zachte landing.

Marlene Kamperveen heeft ook jarenlang haar diensten verleend aan het ‘Bewoners Platform ZuidOost’ en het 4 en 5 mei Comité Zuidoost en de activiteiten van deze organisatie in Amsterdam Zuidoost organiseert. Namens het comité bracht zij het belang van herdenken onder de aandacht door lezingen te geven over de Surinaamse en Antilliaanse soldaten die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog.

Ook was ze voorzitter van de bewonerscommissie van de Drecht en gedurende twee periodes actief geweest voor de Sociaal Culturele Vereniging ‘Sranan Bromki Dyari’, een vereniging voor senioren met Surinaamse afkomst. De vereniging verzorgde activiteiten waar de Surinaamse cultuur centraal stond.

Vanwege de grote betrokkenheid en haar bijdrage aan de stad Amsterdam en Amsterdam Zuidoost in het bijzonder en haar inzet voor het behoud van het cultureel erfgoed van de Surinaamse tradities heeft het de Koning betaamd om mevrouw Marlene Kamperveen te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. (via: Ons ZuidOost)