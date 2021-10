Documentaire ‘3 Vrouwen, over Slavernij en Vrijheid’ vanavond op TV in Suriname

Het wekelijkse documentaire programma van The Back Lot op de televisie zenders Apintie en ABC wordt vervolgd met de documentaire ‘3 Vrouwen, over Slavernij en Vrijheid’ van regisseur Ida Does.

Wat gebeurt er als je jouw familiegeschiedenis onderzoekt en je een foto vindt van de slaveneigenaar van jouw voorouders? Wat zie en hoor je als je dwaalt langs eeuwenoude Europese schilderijen met Afrikaanse kindslaven? Welke verhalen liggen verborgen achter eeuwenoude Haagse gevels? En wat is de betekenis van dit alles voor de Nederlandse identiteit?

In de documentaire portretteert Ida Does drie vrouwen: onderzoeker Ellen-Rose Kambel (nazaat van een tot slaafgemaakte), erfgoeddeskundige Valika Smeulders (nazaat van een plantage-eigenaar) en wintipriesteres Marjan Markelo. Deze drie vrouwen verdiepen zich elk op hun eigen wijze in het koloniale verleden van Nederland.

Regisseur-Producent: Ida Does

DOP: Jurgen Lisse

Additionele camera: Ricky Cramer, Gaston Wallé Editor: Cam Does

Sound Design: Bob Kommer Studios

Jaar: 2018

Op donderdag 14 oktober 2021 is de vertoning om 19:05u met Engelse ondertitels op ABC (kanaal 4.2) en op zaterdag 16 oktober wordt de film nogmaals vertoond op Apintie (kanaal 10.1) om 20:30u. (Wijzigingen voorbehouden).

‘De Documentaire op TV’ is een programma van Stichting The Back Lot dat sedert mei 2021 wekelijks bij ABC TV en Apintie TV wordt uitgezonden, met aantrekkelijke en interessante titels van zowel Surinaamse als internationale documentaires.

Van producenten en/of distributeurs is toestemming verkregen voor de vertoning.