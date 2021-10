Borgoe 8: dé Surinaamse aged rum

De Borgoe 8 werd in november 2006 geïntroduceerd ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van Suriname Alcoholic Beverages (SAB). Deze heerlijke rum is 8 jaar gerijpt in authentieke eikenhouten bourbonvaten en dubbel gefilterd over verkoolde steenkool, om het een rijke en zachte smaak te geven.

Complex met hints van kruiden, aroma’s en smaken, rijk en soepel in de mond met een uitzonderlijk lange afdronk. Zo’n delicate mix moet op speciale momenten van worden genoten.

De age rum is de Reserve categorie binnen de Borgoe-familie en bestaat uit 2 varianten: Borgoe 5yo en Borgoe 8yo.

Nieuwsgierig? Deze rum is bij jouw lokale slijter verkrijgbaar.