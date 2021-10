Afgelopen 24 uur wederom 10 coronadoden geregistreerd

Afgelopen 24 uur zijn er net als dinsdag wederom 10 coronadoden geregistreerd in Suriname. Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Met de tien nieuwe doden is het aantal personen dat tot nu toe in Suriname aan het coronavirus is overleden gestegen naar 994.

Uit de update blijkt verder dat er 321 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 841 keer testen (38,2%). Op dit moment worder er 64 personen in de ziekenhuizen en 15 op de intensive cares behandeld.

Het dashboard na de update woensdagavond: