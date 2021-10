COVID-19 crisisplan voor de komende drie maanden

Actoren binnen de Surinaamse zorgsector hebben van president Santokhi de opdracht gehad een team samen te stellen voor het beheersen van de huidige Covid-19-situatie in Suriname. Het team zal moeten komen tot een crisisplan voor de komende drie maanden.

Partijen zijn op maandag 11 oktober 2021 op het Kabinet van de President bijeengekomen met het staatshoofd, volksgezondheidsminister Amar Ramadhin, minister Albert Ramdin en vaccinatiecoördinator Gavier Asin, waarbij men zich heeft gebogen over de situatie die een enorme druk legt op de zorg.

Aanwezig waren de voltallige Nationale Ziekenhuisraad (NZR), leden van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en de Vereniging van Regionale Artsen (VRA). “De meeting is bijeengeroepen omdat we in een hele grote crisis zitten. We zitten op een punt in de zorg, waarbij heel veel systemen onder zware druk moeten functioneren, om niet te praten over een traag opkomende vaccinatieprogramma”, laat minister Ramadhin optekenen.

De regering heeft bij monde van president Santokhi haar bezorgdheid geuit over de situatie. Zowel de ministers als de vertegenwoordigers van de zorgactoren hebben ruimschoots hun mening gegeven. Minister Ramadhin praat van praktische zaken die een oplossing behoeven. Naast de beschikbaarheid van equipment en verbruiksartikelen is de beschikking over personeel volgens hem een groot probleem. De bewindsman benadrukt dat er daarnaast genoeg vaccins voor handen zijn.

Voor dinsdag 12 oktober is er een vervolgmeeting gepland, waarbij de randvoorwaarden zoals financiën, in een kleinere setting besproken zullen worden. Minister Ramadhin: “Er is in elk geval een goed gevoel bij iedereen en de regering, dat men tevreden is over het verloop van de vergadering. Wij zijn goed gestemd.”