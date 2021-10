Boete voor ambtenaar die illegale sigaretten verhandelt

Op dinsdag 12 oktober 2021 heeft de Bikers Unit van Regio West, na verkregen informatie een onderzoek ingesteld op een adres in het Nationaal Project in het district Nickerie. Volgens de informatie werd er op dat adres illegale sigaretten verhandeld.

Bij een ingesteld onderzoek op het adres werd een groot hoeveelheid aan illegale sigaretten aangetroffen door de politie. Het betreft in deze 1368 pakken sigaretten van de merken Ultra Buy, Tradition, Tabacca, Blue Mount, Mac, Miles en Department. De illegale sigaretten zijn in beslag genomen.

In deze zaak is de verdachte M.D. (32), van beroep ambtenaar, aangehouden. De zaak is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie buiten proces afgehandeld. De verdachte M.D. heeft een transactieboete betaald van SRD 55.000.