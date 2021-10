Boekpresentatie van ‘Antonlogie: verhalen over het gedachtegoed van Anton de Kom’

Op vrijdag 15 oktober 2021 vindt in Amsterdam de boekpresentatie plaats van ‘Antonlogie: verhalen over het gedachtegoed van Anton de Kom‘. Ook zullen de winnaars van de Anton de Kom schrijfwedstrijd worden bekend gemaakt. Het event staat ook in de Black Achievement Month agenda.

In vaak heel persoonlijke, onderzoekende verhalen buigen de schrijvers zich over onder meer hun band met het gedachtegoed van De Kom, zijn inzichten over recht en onrecht, zijn pleidooi voor zwart bewustzijn en zijn strijd om de dingen waar we niet graag over praten, bespreekbaar te maken.

Deze bundel wordt ingeleid door Mitchell Esajas en bevat essays en verhalen van Guno Jones, Nina Jurna, Vincent de Kom, Ianthe Sahadat en Humberto Tan. Daarnaast bevat het boek verhalen van de winnaars van de eerste Anton de Kom-schrijfwedstrijd, georganiseerd door The Black Archives, Stichting Anton de Kom en Atlas Contact.

Tijdens de feestelijke boeklancering wordt bekend gemaakt wie de winnaars van de schrijfwedstrijd zijn! Vincent de Kom zal een lezing geven over zijn bijdrage en is een panel met bijdragers en juryleden Kathleen Ferrier, Guno Jones, Ianthe Sahadat en Vincent de Kom over het gedachtegoed van De Kom.

Wanneer? Vrijdag 15 oktober 2021

Tijd? 19.00 – 21.00 uur (inloop 18.00 uur)

Waar? Vereniging Ons Suriname / The Black Archives

Entree? €10,- regulier | €5,- studenten – reserveren via de website