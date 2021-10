51-jarige drugssmokkelaar slikt 65 cocaïne bolletjes

Het Bestrijding Internationale Drug (BID) team heeft op donderdag 7 oktober de 51-jarige vreemdeling Anthony O. op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven van Suriname aangehouden. Bij zijn aanhouding verklaarde hij 65 cocaïne bolletjes te hadden geslikt.

In de reiskoffer van de man die op vertrek stond naar het buitenland werden er tijdens de controle ook 32 cocaïne bolletjes met een gewicht van 700 gram aangetroffen. Het deel van de bolletjes dat de man in zijn lichaam had, is intussen uit het lichaam gescheiden.

Anthony en de drug werden voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade. Bij de voorgeleiding hield de vreemdeling de politie voor dat hij de drug voor ene ‘Lange’ die te Kasabaholo woonachtig is, uit het land moest smokkelen.

Het verderfelijk spul is in beslag genomen, waarna Anthony na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.