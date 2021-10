COVID-19: 6 doden en 567 nieuwe besmettingen

In Suriname zijn maandag 11 oktober 6 personen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het totaal aantal personen dat, sinds de start van de pandemie, in Suriname overleden is aan de gevolgen van COVID-19 besmetting is daarmee gestegen naar 974.

Uit de cijfers blijkt verder dat er 567 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd na 1.267 keer testen (44,75%). Er worden op dit moment 81 personen in de ziekenhuizen en 18 op de intensive cares behandeld.

Het dashboard na de update maandagavond: