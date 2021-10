Automobilist die voetganger doodreed nog niet achterhaald

De 56-jarige voetganger Rabindernath Bajoor is afgelopen zaterdag aan de Helena Christinaweg ter hoogte van pandnummer 291 dodelijk aangereden door een personenauto. De bestuurder van het grijs gelakte voertuig reed na de aanrijding door en is nog niet achterhaald. Dat heeft het Korps Politie Suriname maandag laten weten.

De politie van het bureau Santo Boma koerste na de melding van de aanrijding naar de locatie. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren het verkeersslachtoffer dat geen teken van leven meer vertoonde op de berm aan. De arts werd ingeschakeld en stelde officieel de dood vast.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek kwam naar voren dat de voetganger vermoedelijk aan de uiterste linkerzijde van voormelde weg liep. De autobestuurder had dezelfde rijrichting en heeft vermoedelijk het slachtoffer van achter geschept.

Rabindernath kwam tegen een ijzeren metalen vuilnisbak aan en heeft letsels aan zijn hoofd opgelopen. Het zou gaan om een grijs gelakt voertuig waarvan de bestuurder na de aanrijding door reed. Andere bijzonderheden van het voertuig zijn niet bekend.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Rabindernath ter obductie door de politie in beslag genomen. Het onderzoek wordt voortgezet door verkeersunit regio Midden, aldus de Surinaamse politie.