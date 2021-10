As van Eddy Jozefzoon verstrooid in Surinamerivier

Afgelopen zondag vond in Suriname de crematie plaats van Eddy Jozefzoon. Jozefzoon is op 3 oktober op 83-jarige leeftijd ingeslapen in zijn appartement te Paramaribo. Vanmorgen werd zijn as in besloten kring verstrooid in de Surinamerivier (foto).

Vicepresident Ronnie Brunswijk was een van de mensen die bij de marinetrap op deze manier de laatste eer betuigde aan Jozefzoon. Hij was meer dan 30 jaar bevriend met Jozefzoon, die naast een adviseur ook zijn vriend en strijdmakker was.

Jozefzoon was geen onbekende in de Surinaamse samenleving. Hij was de eerste binnenlandbewoner, die als wetenschapper afstudeerde. Zijn hoofddoel was om vooral onderwijs toegankelijk te maken voor binnenlandbewoners. 

Zijn gedrevenheid, ervaring en streven naar duurzame ontwikkeling vooral op het gebied van het onderwijs maakte dat hij elke dag ondanks zijn hoge leeftijd actief bleef werken.