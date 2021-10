Spontane actie bond Stichting Volkshuisvesting

Leden van de bond van Stichting Volkshuisvesting in Suriname, zijn afgelopen donderdag spontaan in actie gegaan (foto). Dit vanwege ontevredenheid dat er geen loonsverhoging is toegekend aan de medewerkers. Dit terwijl de cao aangeeft, dat er elk jaar een loonsverhoging moet worden toegekend.

De actie houdt in dat de medewerkers aangesloten bij de bond zich elke dag om 07.00 uur aanmelden en de presentielijst tekenen. Vervolgens begeven zij zich naar het achterterrein waar ze tot en met 15.00 uur aanwezig zijn.

De actie is niet onopgemerkt gebleven. De bond is vandaag, maandag 11 oktober ,om 10.00 uur uitgenodigd voor een gesprek met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Uraiqit Ramsaran.