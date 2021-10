Media-collectief dient protestbrief in bij kabinet

Op het Kabinet van de President van Suriname, is vandaag door het media-collectief een protestbrief overhandigd. Deze werd, namens het Surinaamse staatshoofd, door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (Bibis) in ontvangst genomen. In de brief maken journalisten en verslaggevers van het collectief hun onvrede kenbaar over voornamelijk de lange inleidingen en de beantwoordingswijze tijdens de verschillende persconferenties.

Volgens Vishmohanie Thomas zijn de journalisten niet op oorlogspad met de regering, maar streven naar een betere samenwerking. Zij zien graag een betere inrichting van de persconferenties, een betere vraag- en antwoordsysteem tijdens de briefings en dat alle ministers zich beschikbaar stellen om vragen van de pers te beantwoorden. Deze veranderingen ziet men graag terug bij het eerstvolgende persmoment.

“De media wilt gewoon transparantie en efficiëntie met betrekking tot de informatiestroom vanuit de regering naar de media. Het hebben van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) en het Directoraat Volkscommunicatie levert voor de media veel onduidelijkheid op, voor het verkrijgen van informatie.” Gesteld wordt dat een centraal communicatiepunt komt voor de overheid.

In aanwezigheid van Alven Roosveld en Stanley Dijksteel, gaf minister Ramdin de journalisten en verslaggevers de geruststelling dat er naar betere samenwerkingsmogelijkheden gekeken zal worden