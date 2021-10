64-jarige man stelt vraag aan jongeman en wordt toegetakeld

Een 64-jarige man is vanmorgen aan de Drambrandersgracht in Suriname geslagen door een jongeman. De reden is dat hij navraag deed of er een kleermaker in de omgeving is.

De jongeman begon hem in elkaar te trappen en te slaan, waardoor hij een barstwond aan het hoofd heeft opgelopen. Het rechteroog van het slachtoffer is opgezwollen en hij had een snijwond boven zijn linkeroog. Ook klaagde hij van pijn op de borst.

Het slachtoffer begrijpt nog steeds niet waarom de jongeman hem zo moest toetakelen om een vraag die hij stelde. Zijn autosleutel is gevallen toen hij werd mishandeld. De jongeman heeft niets weggenomen.

De gealarmeerde politie schakelde de ambulance in waarmee het slachtoffer is vervoerd. De verdachte is voortvluchtig.