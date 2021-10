1 voor 12 voorziet 80 jongeren van schooltas

Stichting 1 voor 12 in Suriname heeft 80 jongeren voorzien van een schooltas met schoolspullen. De overhandiging vond afgelopen zaterdag plaats bij het eethuis van de stichting te Onverwacht. Het gaat om kinderen wiens ouders het niet breed hebben. 1 voor 12 hoopt hiermee een zware last van de schouders van de ouders/verzorgers weggehaald te hebben. De stichting heeft ook schooltassen tot aan huis bezorgd voor hen die niet aanwezig konden zijn.

De voorzitter van Stichting 1 voor 12, Louis Vismale merkte op dat wij moeilijke tijden in Suriname doormaken. In dit kader heeft de stichting ook haar bijdrage geleverd. Het was de bedoeling om 225 jongeren blij te maken met een schooltas.

Vismale vindt het jammer dat het niet is gelukt om alle 225 jongeren te voorzien van een schooltas. Hij hoopt dat andere organisaties c.q. individuen de rest van de schoolgaanden kan tegemoetkomen met een schooltas. De schooltassen zijn samengesteld deels uit eigen kas en enkele donateurs in het buitenland. Naast een schooltas heeft Vismale als motivatie voor de start van het nieuwe schooljaar de kinderen ook getrakteerd op popcorn, patat BQ, bami en snacks.

1 voor 12 voorziet schoolgaanden al 16 jarenlang van schooltassen. Vismale is tevreden met het verloop van de dag. Hij is bijzonder blij dat de stichting ondanks de moeilijke financiële situatie in het land toch 80 schooltassen heeft kunnen samenstellen.

“Mijn boodschap naar alle schoolgaanden is, dat zij het beste van moeten maken en ook moeten waarderen, leren en begrijpen dat deze schooltas als symbool staat dat zij morgen iets in de maatschappij worden. Wij wensen alle schoolgaanden heel veel succes toe en doen ook een beroep op de ouders om ze hierbij te begeleiden en te ondersteunen”, aldus de voorzitter van Stichting 1 voor 12.

Het schooltassenproject heeft de stichting SRD 40.000 gekost.