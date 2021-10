VIDEO: Vandalisme door jeugd in binnenstad van Paramaribo

Suriname werd aan de vooravond van de Dag der Marrons opgeschrikt door het vandalistisch gedrag van jeugdigen in de binnenstad van Paramaribo, bestaande uit zowel jongens als meisjes. De politie was in groten getale aanwezig om de orde en rust terug te doen keren in de stad.

Op social media is te zien dat een groep jeugdigen de ‘Niet Parkeren’ bordjes die bevestigd zijn in autovelgen voor de winkelzaken, midden op de straat gooiden. Ze maakten zich snel uit de voeten toen de politie arriveerde.

Deze groep jeugdigen kwam vanuit ‘Waka Pasi’ dat erg druk bezocht was. Daar werd een toilet vernietigd en ramen met stenen ingegooid.

Toen zij daar weg moesten verrichtten ze onderweg verschillende vernielingen. De afvalbakken van Openbaar Groen bleven niet ongedeerd en werden kapotgeslagen. Groentenverkopers langs de weg in de stad werden ook beroofd door deze jeugdigen.

Mensen die voorbij reden en liepen, spraken er schande van. Op social media zijn de commentaren van de mensen bij het zien van de beelden ook niet fraai. Ze keuren het gedrag van deze jeugdigen massaal af.

Het plegen van vandalisme wordt in het Surinaams Wetboek van Strafrecht gerekend tot een strafbare feit. Hoeveel de totale schade is en wat de vernielingen zijn die er is aangericht en wie er zijn opgepakt door de politie is niet bekend.