Simulatie zware aanrijding tussen drie voertuigen met zes slachtoffers

Om de goede en snelle samenwerking tussen de veiligheids- en hulpdiensten op de proef te stellen, is er op vrijdag 8 oktober een simulatie van een zware aanrijding tussen drie voertuigen met zes slachtoffers in een benarde positie in scene gezet te Albina. Het publiek mocht getuige zijn van deze actie om de ‘slachtoffers’ uit de voertuigen te bevrijden en met de ambulance af te voeren. De simulatie is onderdeel geweest van de civiel-militaire operatie ‘Gran Mati’.

Met deze simulatie, oplevering van de renovatie van de toilettengroep te VOJ-Albina en een medisch gedeelte met Covid-19-vaccinatiecampagne is ‘Gran Mati’ officieel na vier dagen beëindigd in het grensstadje. Er is een speciale dank uitgebracht aan al de personen die dit project tot een succes hebben gemaakt, waaronder in het bijzonder de militairen.

“Met de weinige middelen blijven we het goede werk doen. Waar u ook bent, u kunt blijven rekenen op de defensieorganisatie”, benadrukte plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger (NL), luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen.

Minister Krishna Mathoera van Defensie zei dat met deze operatie een signaal is gegeven dat de defensieorganisatie een grote vriend is van elke Surinamer. Volgens de bewindsvrouw is het een taak van het leger om te ondersteunen.

“Maar wanneer we ondersteunen, kunnen we dat niet doen door in de kazerne te blijven. We gaan dichterbij de samenleving moeten gaan om te laten zien dat wij er zijn om te helpen en aan te pakken”, aldus de bewindsvrouw. Operatie ‘Gran Mati’ zal een terugkerend karakter hebben en zal ook in andere districten worden uitgevoerd.