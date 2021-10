Rovers overvallen feestganger en rijden auto’s aan bij vluchten

Vier rovers hebben een feestganger zaterdagavond in Wanica in zijn auto beroofd van zijn 150 gram gouden halsketting. Zij stapten na de beroving in een rode Toyota Vitz en reden met hoge snelheid weg. Zij reden daarbij enkele auto’s die langs de weg stonden geparkeerd, aan.

Een van de benadeelde bestuurders stelde een achtervolging in en reed de wagen van de rovers klem. De vier criminelen stapten uit en renden een bosschage in. Zij lieten hun auto achter welk door de politie in beslag is genomen.



Het slachtoffer was naar een feestje. Hij vertrok op den duur van de plaats en ging in zijn auto. De rovers vielen hem in de wagen aan om de ketting buit te maken.

De politie werd gealarmeerd en deed de plaats aan voor een onderzoek. Het onderzoek is in volle gang.