Moeder brengt brood met drugs voor zoon in gevangenis

Een 54-jarige moeder in Suriname, die zaterdag voedsel voor haar opgesloten zoon in de gevangenis bracht, is aangehouden en in verzekering gesteld. Deze vrouw genaamd Anita S., wordt ervan verdacht drugs in het brood te hebben gesmokkeld voor haar zoon.

Zaterdag mochten familieleden voeding brengen voor de arrestanten in de cellenhuizen, omdat er zondag een uitgaansverbod (lockdown) is vanwege Dag der Marrons. De zoon van de vrouw is opgesloten in het cellenhuis van Geyersvlijt, voor diefstal middels geweld.

Tijdens een controle van de voeding die de moeder aanbood, werd een hoeveelheid marihuana in het brood onderschept. Toen de vrouw werd aangehouden ontkende ze dat zij de drugs in het brood zou hebben verstopt.

Ze beweerde dat ze de voeding samen met een buurjongen was gaan bezorgen. Volgens haar heeft deze buurjongen de voeding verpakt.

De buurjongen werd opgebracht voor verhoor, maar hij ontkende en is na verhoor door de Surinaamse politie heengezonden.