MMC krijgt medische hulpmiddelen van gepensioneerde chirurg Mahabier

Het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie heeft op 9 oktober een lading medische hulpmiddelen overhandigd gekregen van de gepensioneerde chirurg Chander Mahabier. De oud-chirurg heeft al zijn netwerken ingezet om dit voor elkaar te krijgen, zodat het ziekenhuis het hoofd een beetje boven water kan houden.

Mahabier is bijzonder blij dat zijn netwerken het hart op de juiste plek hebben en de noodzakelijke medische hulpmiddelen doneren.

Het tekort aan insuline naalden en spuiten in dit ziekenhuis is één van de zaken dat dringend aandacht behoeven. De insuline naalden en spuiten worden niet alleen gebruikt voor de diabeten, maar ook voor de Covid-patiënten die haast allemaal bloedverdunners toegediend krijgen om bloedstolsels te voorkomen. Echter is het aantal gedoneerde insuline naalden en spuiten bij lange na niet voldoende, vanwege de toename van het aantal Covid-19-patiënten die op de Covid-afdeling komen te liggen.

Verder is er een groot tekort aan rol- en buikgaas op de operatiekamer van dit ziekenhuis.

Het MMC dat in het westen van Suriname ligt, wordt meestal in een “vergeethoekje” geplaatst. Het ziekenhuis kampt met een tekort aan de basis middelen om de nodige zorg te verlenen aan de patiënten.

Een crash cart hoorde ook bij de zending van donaties. De spullen werden overhandigd aan MMC-directeur Shaista Abdul die namens de directie de hartgrondige dank uitbracht. “Maar ook aan alle donateurs die op welke wijze dan ook de zorginstelling hier een bijdrage leveren, zodat wij als zorginstelling de zorg mogen blijven garanderen”, zei Abdul.

Mahabier doet een beroep aan degenen die grote netwerken bezitten, om ook de noden van het MMC te helpen verlichten. “Als u netwerken heeft, blijf steunen”, zegt hij.

De gepensioneerde chirurg levert al meer dan een jaar een wezenlijke bijdrage aan het ziekenhuis in Nickerie, in het bijzonder als het gaat om het aanvullen van de tekorten van medische hulpmiddelen.