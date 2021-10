Brandweerman verdacht van aanranding achtjarige stiefdochter

Tegen een 30-jarig lid van het Korps Brandweer Suriname is zaterdag in het district Wanica aangifte van feitelijke aanranding van zijn achtjarige stiefdochter gedaan. Het vermoeden bestaat dat hij ontuchtige handelingen met het meisje heeft gepleegd.



Het slachtoffertje verklaart dat haar stiefvader die haar heeft erkend, aan haar geslachtsdeel is gegaan. Toen haar moeder dit hoorde, is zij naar de politie gestapt om aangifte te doen.



De politie heeft na de aangifte de verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het verdere onderzoek is nog gaande.

