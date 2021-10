Voortvluchtige drugsverdachte Kenneth L. aangehouden in club

Kenneth L. (42) alias Segebaai, die sedert 2018 door justitie in Suriname werd gezocht, is vrijdagavond in een club aangehouden. Kenneth wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie en het overtreden van de wet verdovende middelen.

Eerder werden al enkele verdachten aangehouden in een zaak waarbij Kenneth als een van de verdachte werd aangemerkt. L. wist zich sedert 2018 buiten het gezichtsveld van de politie te houden.

Kenneth werd na te zijn aangehouden overgedragen aan de afdeling die de zaak in onderzoek heeft. Het onderzoek duurt voort.