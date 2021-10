Overdracht schooltassen vrouwelijke ondernemers aan de Staat

De schooltassen, gemaakt door Surinaamse onderneemsters uit het binnenland, zijn op vrijdag 8 oktober 2021 overgedragen aan de Staat Suriname. Dit gebeurde op het hoofdkantoor van het ministerie van Financiën en Planning. In totaal zijn er 1000 schooltassen door de vrouwen geproduceerd. De ministers Armand Achaibersing (Financiën en Planning), Rishma Kuldipsingh (Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugd) en Marie Levens (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) namen enkele tassen in ontvangst.

DNA-lid Patricia Etnel was de trekker van dit project. Ze gaf aan dat de schooltassen Surinaamse producten zijn, die wij moeten blijven koesteren. Want zo wordt ook werkgelegenheid gecreëerd. Dat de staat Suriname met lokale vrouwelijke ondernemers in zee is gegaan, vindt Etnel een goede zaak.

Zoë Menas, die namens Talking Prints hierbij betrokken was, gaf aan heel erg dankbaar te zijn voor deze gelegenheid. Het project past goed binnen de doelstelling van de organisatie om duurzame werkgelegenheid te creëren voor vrouwen in het binnenland.

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei erg blij te zijn met de schooltassen, vooral aan de vooravond van de start van het nieuwe schooljaar. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zullen identificeren welke kinderen voor een tas in aanmerking komen.

Minister Achaibersing is tevreden over het resultaat, ook omdat dat in korte tijd is behaald. De tassen zijn niet alleen functioneel, maar ook mooi en ze doen zeker niet onder voor buitenlandse schooltassen. Dit is een mooie aanzet om de productie in Suriname te stimuleren, aldus minister Achaibersing.