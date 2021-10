Ook in Suriname herdenking Internationale Dag voor Geestelijke Gezondheid

Wereldwijd worden samenlevingen nog steeds in de ban gehouden van de huidige COVID-19 pandemie. Het betreft niet alleen de vele besmettingen, met soms dodelijke afloop, maar ook de neveneffecten voor het toerisme, de financieel-economische situatie en de enorme werkdruk binnen de gezondheidszorg van landen. Diverse wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de mentale gezondheid van mensen en collectieve samenlevingen gebukt gaan onder deze pandemie. Indien een adequate aanpak uitblijft, zullen de gevolgen niet te overzien zijn.

Op 10 oktober 2021 staat de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO) stil bij de herdenking van de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid (World Mental Health Day). Het thema van dit jaar is “Mental Health in an Unequal World: Together we can make a difference”. Met dit thema wordt de aandacht gevraagd voor de vele ongelijkheden die er zijn in de wereld. Helaas valt op te merken dat ook binnen de mentale gezondheidszorg er enorme ongelijkheden zijn.

Al vóór de komst van COVID-19 waren de uitdagingen voor mentale gezondheidszorg groot. Zo ook voor mensen met een mentale aandoening. Wij kunnen hierbij denken aan onvoldoende toegang tot adequate hulpverlening, taboe en stigmatisering in culturen en samenlevingen, beperkte financiering (door de overheid) en zorgdekking (door verzekeraars). Uiteraard is het noodzakelijk dat er bewustwording wordt gecreëerd over mentale gezondheid, wat dat precies inhoudt, hoe dat van invloed is op ons dagelijks leven en welke actoren allemaal betrokken moeten worden om te werken aan een mentaal gezonde samenleving.

Uit de gegevens van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat 5% van de wereld bevolking leidt aan een depressie, terwijl suïcide wereldwijd doodsoorzaak nummer 4 is onder de 15 tot 29 jarigen. Eén op de 7 kinderen tussen de 10 en 19 jaar ervaart mentale gezondheidsproblemen. In Suriname geven 8 van de 10 kinderen aan geweld te ervaren.

Het verlies van productiviteit door Depressie kost de wereld economie jaarlijks 1 triljoen USD. Hiernaast wordt er wereldwijd, ook in Suriname minder dan 2 procent van het budget van de overheid besteed aan de preventie en curatie in de geestelijke gezondheidszorg.

Het huidig SVPO bestuur vindt het uitermate belangrijk dat de psychologie een betere positie krijgt in Suriname, en dat hierbij de SVPO zichtbaarder wordt in het zorglandschap. Dit is ook de reden geweest dat in de periode juni en juli 2021 de leden van het SVPO het initiatief namen om zorgverleners van de diverse ziekenhuizen, die belast zijn met COVID-19 zorg, bij te staan die onder erbarmelijke omstandigheden zorg moeten verlenen. Evenzo beijvert de SVPO zich om een betere waardering en financiering van psychologische hulpverlening te bewerkstelligen. Hieromtrent wordt nog steeds onderhandeld met de overheid en de zorgverzekeraars.

De SVPO roept tegen de achtergrond van de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid een ieder op om mee te werken aan een gelijkwaardige behandeling, verhoogde bewustwording en evenredige financiering van de geestelijke gezondheidszorg in Suriname. De SVPO is zich bewust van haar rol en verantwoordelijkheid in het geheel en toont zich te allen tijde bereid waar nodig haar bijdrage te leveren.

Samen kunnen wij het verschil uitmaken. Samen kunnen wij de uitdagingen die voor ons liggen overbruggen. Samen kunnen wij van significante betekenis zijn voor de mentale gezondheid in Suriname. Wij kunnen en moeten het samen doen.

De SVPO wenst de gehele Surinaamse samenleving een bezinningsvolle Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid toe.