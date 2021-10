Jongeman beschoten bij ruzie tussen groepen; 18-jarige aangehouden

Een jongeman is vrijdag na een ruzie beschoten aan de Stolkweg in Suriname. Hij raakte gewond in zijn buikstreek en is weggebracht voor medische behandeling.

Het gaat om een ruzie tussen twee groepen jongemannen. Vrijdag kwamen zij elkaar weer tegen, waarbij een woordenwisseling uit de hand liep. Een van de jongemannen schoot op de ander en nam daarna de benen.

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft kort na de beschieting de verdachte Dominio N. (18) aangehouden aan de Dagoebladstraat. Dominio N. heeft bekend dat hij op het slachtoffer heeft geschoten. Er zijn ook camerabeelden waaruit blijkt dat hij de schutter is.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.