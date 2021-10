Nieuwe hoofdkrijgsmachtpandit bij Defensie Nederland

In aanwezigheid van onder andere de ambassadeur van Suriname, R. Khargi; de voorzitter van de Hindoeraad Nederland, R. Datadin; de voorzitter van de Sanatan Dharm Priesterraad Nederland, eerwaarde pandit Parsoeram Ramlochan Tewarie en de directeur van Diensten Geestelijke Verzorging bij Defensie, R. Geenen, is dinsdag het commando van de Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht overgedragen van pandit Dewinder Djwalapersad aan pandit Komal Bisseswar. Tevens is hij als nieuwe hoofdkrijgsmachtpandit bevorderd en in rang gelijkgesteld met kolonel.



De commando-overdracht geschiedde door het symbolisch overdragen van een hoornschelp (Hindi: shankha). Als er op de hoornschelp wordt geblazen, dan brengt het de Oerklank AUM voort, wat onder andere staat voor manifestatie en teruggaan naar de oorsprong.

Het AUM-teken is tevens het baretembleem van de Dienst Hindoe Geestelijke Verzorging (HinGV). De Dienst HinGV is opgericht op 5 maart 2003 en is onderdeel van de Diensten Geestelijke Verzorging bij het ministerie van Defensie en draagt bij aan het (geestelijk) welbevinden van primair de militairen en het thuisfront, secundair overig Defensiepersoneel en veteranen, en aan de moraliteit van de Krijgsmacht als geheel. Hierbij maakt men gebruik van de zorgelementen uit het hindoeïsme zoals yoga, meditatie, mantra recitatie, astrologie, gebed en ayurveda.

Ruim 18 jaren na de oprichting van de Dienst HinGV, zal hoofdkrijgsmachtpandit Kolonel H.D. Djwalapersad, op 11 oktober 2021 met pensioen gaan. Pandit Djwalapersad is de eerste hoofdkrijgsmachtpandit van de Dienst HinGV en tevens één van de eerste hindoe geestelijk verzorgers bij de Krijgsmacht.



Onder zijn leiding en supervisie, is in 2004, yoga bij de krijgsmacht geïntroduceerd en gestaag uitgebouwd tot het Yoga Netwerk Defensie, met nu meer dan 130 yogadocenten. Uiteindelijk is het HinGV Yoga Netwerk Defensie in januari 2021, ondergebracht bij het Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI) programma van de Defensie Gezondheid Organisatie.