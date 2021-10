50-jarige man dood in trens gevonden

In Suriname is de 50-jarige Izaak Dinmohamed vrijdag iets na 18.00 uur dood gevonden in een trens langs de Verlengde Sastrodosoemoeweg in Lelydorp.

Volgens de politie moet de man in de trens zijn gevallen en verdronken. Er is geen uitwendig letsel op het lijk waargenomen. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast.

De politie heeft het ontzielde lichaam na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de familie.