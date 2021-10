Vrouw in woning beroofd en verkracht

Een vrouw is vandaag in haar woning in het district Wanica beroofd en verkracht. Vier rovers drongen het pand binnen van wie twee haar hebben verkracht.



De mannen forceerden het dievenijzer van een van de schuiframen van het huis. Toen zij eenmaal in het pand waren, hebben twee van hen de vrouw verkracht.

De daders maakten gouden sieraden, mobiele telefoons, laptops en een grijze Toyota Mark X buit.



De rovers reden weg in de gestolen auto die nog niet is teruggevonden. De politie heeft de zaak in onderzoek.