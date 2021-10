Vp Brunswijk wenst Hindoes een ‘Happy Navratri’

In Suriname en de rest van de wereld zijn Hindoes donderdag begonnen met Navratri, het zuiveren van het innerlijke. De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk heeft hen een Happy Navratri toegewenst. In een speciale post op Facebook (onder) zei de vp dat we als natie moeten blijven werken aan het zuiveren van onszelf.

Tijdens Navratri wordt er gebeden tot Durga Mata, de grote Moeder Godin. “Navratri is een feest van bezinning waarbij de negen aspecten van deze godheid naar voren komen. Ook voor ons in Suriname is Navratri een periode van overdenking en om te werken aan de zuivering van onszelf en onze natie”, aldus Brunswijk.

Tijdens de 9 nachten van Navratri wordt er heel veel aandacht besteed aan zuivering en maken de gelovigen een start met een nieuw begin. Dt alles in huiselijke kring.

De boodschap van de vp: