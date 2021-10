Vaccinatiebereidheid in Suriname afgelopen periode toegenomen

“De laatste dagen hebben wij dagelijks een hogere vaccinatiebereidheid waargenomen. De vaccinatieposten zijn drukker dan normaal. Het blijkt dat het Pfizer-vaccin het meest gevraagd is en dat grote groepen kinderen met hun ouders de vaccinatielocaties aandoen.” Deze informatie heeft dokter Soenita Nannan Panday-Gopisingh gepresenteerd tijdens de Covid-19-persconferentie op donderdag 7 oktober 2021.

Om in te spelen op de toenemende vaccinatiebereidheid zal de overheid overgaan tot het faciliteren via meerdere en grotere prikaccommodaties. Ten aanzien van het swabben worden alternatieven bekeken om de mogelijkheden te verruimen.

De medicus heeft verder een uitzetting gegeven over de opnamecijfers over de maand september, waaruit blijkt dat meer dan driekwart (77.8%) van de personen niet gevaccineerd is. “Als we kijken naar de overlijdens dan merken we dat de groep niet-gevaccineerden nog steeds het grootste aandeel heeft.”

De groep volledig gevaccineerden heeft een klein en de deels gevaccineerden een iets groter aandeel. Nannan Panday-Gopising zegt verder dat er bij de opnames meer sprake is van vrouwen. Bij de overlijdens gaat het grotendeels om mannen.