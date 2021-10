Uit Surinamerivier geborgen lichaam is van vermiste Ivan

Het ontzielde lichaam, dat donderdag uit de Surinamerivier werd geborgen, is van de vermiste jongeman Ivan Mijnhijmer. Hij was eerder als vermist opgegeven, waarbij bovenstaande foto van hem werd verspreid via social media.

Zijn lichaam werd donderdag tegen 12.00u ter hoogte van het Surinaamse energiebedrijf EBS aan de Saramaccastraat gesignaleerd. De Maritieme politie heeft het lichaam daarna geborgen.

Een dag eerder zagen getuigen dat een man vanaf de Bosjebrug in de rivier was gesprongen. Dit na achterlaten van een auto op de brug. Aan de politie werd doorgegeven dat de gesprongen persoon daarna de val had overleefd en weer naar de oever was gezwommen.

Toen de politie op de melding afkwam kon zij de man echter nergens vinden. Het vermoeden bestaat dat Ivan degene is die van de brug sprong.