PTC- University of Applied Sciences start nieuw collegejaar met introductiedag

Op 4 oktober j.l. is middels de introductiedag het startsein gegeven voor het collegejaar 2022 voor de nieuwe PTC studenten. De studenten starten met een pre-college periode, waarbij zij skills en kennis meekrijgen om aansluiting te vinden bij het onderwijs dat het instituut aanbiedt. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan de onderdelen die op de middelbare scholen niet zijn behandeld.. De introductiedag werd online gehouden. Er was slechts een kleine groep studenten fysiek aanwezig op het PTC.

De avond is gestart met een welkomswoord van de directeur van het PTC, dhr. Robby G. Holband. De directeur heeft tijdens zijn toepsraak de nadruk gelegd op de ontwikkeling van de “soft skills” zoals de communicatieve vaardigheden en de studie en werkhouding van de student. Hij riep verder de nieuwe studenten op om steeds gebruik te maken van de feedback mogelijkheden die het instituut biedt.

Na een korte introductiefilm informeerde de manager van de afdeling Student Administration, mw. Merlyn Demon, de studenten over het “Welkomspakket”, die bestaat uit o.a. onderwijsprotocollen, gedragscode, studiegids etc. De voorzitter van het PTC STUDS (studenten bestuur), Sharona Rein heeft de nieuwe studenten geinformeerd over het bestaan, de rol van en participatie aan het bestuur.

Zoals gebruikelijk bij de introductiedag is er een motivatie toespraak gegeven door Sergio Morman, managing director van ImCoNe/ GST en Simon Noerdjan, directeur van Bit Dynamics twee PTC alumni. De avond is afgesloten met afzonderlijke infosessies met de program managers van de verschillende programma’s over o.a. curriculum, rooster en vervolgafspraken.

Het PTC- University of Applied Sciences is een van de weinige onderwijsinstellingen in Suriname die IS0 9001:2015 gecertificeerd is.