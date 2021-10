Politieman rijdt schutting kapot na aanrijding; dienstwapen kwijtgeraakt

Een politieman die deze pick-up bestuurde, heeft donderdagavond na een aanrijding met een personenauto, een schutting kapotgereden aan de Sitalweg. Alsof het voorval niet erg genoeg was voor de agent, heeft hij naar zijn zeggen zijn dienstwapen op de locatie ook kwijtgeraakt.

Beide voertuigen reden in tegenovergestelde richting over de Sitalweg. Om door nog onbekede reden kwam de politieman in botsing met zijn tegenligger. De pick-up raakte van de weg en ramde een schutting. Niemand raakte gewond.

De wetsdienaar in Suriname kon op een gegeven moment zijn dienstwapen niet vinden. Het is nog onduidelijk als hij het bij zich had of als hij het in de auto had gelaten.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Een verdachte is afgevoerd naar het bureau in verband met het onderzoek van de wapendiefstal. Het onderzoek duurt voort.

Hieronder een foto van de schade aan de personenauto.