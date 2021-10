7 nieuwe hulpofficieren voor Korps Militaire Politie

Het Korps Militaire Politie (KMP) in Suriname is onlangs versterkt met 7 nieuwe hulpofficieren van justitie. De aanstelling van de nieuwe hulpofficieren betekent volgens luitenant-kolonel Petrus Wasimin (foto), commandant van het KMP, een enorme verlichting in de werkzaamheden van de organisatie.

De benoeming was een noodzaak, gezien het feit dat het Surinaamse KMP voorheen over slechts vijf hulpofficieren beschikte, terwijl een deel van hen ook binnenkort met pensioen gaat. Voor nu kan het KMP volgens overste Wasimin rekenen op 10 hulpofficieren. Dit aantal is gezien de werkzaamheden voorlopig wel voldoende.

Deze 7 officieren van het KMP hebben sinds 6 oktober 2016 met succes de cursus module voor Hulpofficier van Justitie en Rechtskennis afgerond en gewacht op hun benoeming. Na zijn aantreden in mei dit jaar als commandant van het KMP spande overste Wasimin zich ook volledig in, om de benoemingen in orde te krijgen.