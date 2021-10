Een man is vandaag in Para tijdens werkzaamheden gewond geraakt als gevolg van stroomstoten van een hoogspanningslijn. Hij is met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

De man was bezig met werkzaamheden aan de cabine van een vrachtwagen onder een hoogspanningslijn. Vermoedelijk kwam hij in contact met de hoogspanningslijn en kreeg de stroomstoten aan zijn benen.

De politie is naar de plaats gegaan voor onderzoek.