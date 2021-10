Gespotte katachtigen Kwatta geen jaguars maar tigrikati

De katachtigen die eind vorige maand werden gespot te Kwatta, zijn geen jaguars. Dat blijkt uit een grondige oriëntatie van een team van natuurbeheer. Na het bekijken van beelden, achtergelaten sporen en gesprekken met de bewoners is naar voren gekomen dat het gaat om ocelotten oftewel Tigrikati.

De Tigrikati behoort tot de middelgrote wilde katachtigen van Suriname en is te vinden vanaf de kust tot heuvel en bergland van Suriname. Net als alle zes wilde katachtigen soorten van Suriname is de ocelot een international beschermd diersoort. Deze diersoort zorgt voor het in standhouden van de populatie van de prooidiersoorten. Zij leven van kleine diersoorten zoals, konijnen, muizen, kleine slangen, leguanen etc…

Deze diersoorten vallen mensen niet aan, tenzij zij zelf aangevallen worden. De tigrikati kiest eerst om te vluchten, maar als zij die mogelijkheid niet hebben gaan zij in de verdediging (men ziet het vaak als aanvallen).

Door ontbossing, huizenbouw, verstedelijking van gebieden, mijnbouwactiviteiten worden de leefgebieden van deze diersoorten steeds kleiner, hierdoor wordt de kans op mens – dier conflict steeds groter. Door de ontbossing trekken de prooidieren steeds weg van het gebied, waardoor deze predatoren steeds in de omgeving van de mens komen opzoek naar voeding.

Bij het maken van luid geluid (v.b afschieten van bombel) trekken de dieren heel snel weg. Bij het weer signaleren van deze diersoorten kunt u contact opnemen met Natuurbeheer. Tel: 472847