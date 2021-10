Documentaire ‘Amsterdam, Sporen van Suiker’ vanavond op TV in Suriname

Het wekelijkse documentaire programma van The Back Lot op de televisie zenders Apintie en ABC in Suriname, wordt vanavond vervolgd met de documentaire Amsterdam, Sporen van Suiker van regisseur Ida Does.

Oud-nieuwslezer Noraly Beyer en zanger Typhoon (Glenn de Randamie) ontrafelen in deze documentaire hun door slavernij getekende familiegeschiedenissen, terwijl kunstenaar en cultureel activist Patricia Kaersenhout door haar werk aanzet tot nadenken over dit slavernijverleden.

Amsterdam blijkt in het Nederlands slavernijverleden een knooppunt, waar veel sporen terug te vinden zijn. De hoofdstad speelde een dominante rol in het bestuur van de kolonies en in de handel van tot slaafgemaakte Afrikanen, via de WIC (West-Indische Compagnie). (Tekst loopt door onder filmpje)

Op donderdag 7 oktober 2021 is de vertoning om 19:25u op ABC (kanaal 4.2) en op zaterdag 9 oktober wordt de film nogmaals vertoond op Apintie (kanaal 10.1) om 19:00u. (Wijzigingen voorbehouden).

‘De Documentaire op TV’ is een programma van Stichting The Back Lot dat sedert mei 2021 wekelijks bij ABC TV en Apintie TV wordt uitgezonden, met aantrekkelijke en interessante titels van zowel Surinaamse als internationale documentaires. Van producenten en/of distributeurs is toestemming verkregen voor de vertoning.

Regie: Ida Does

Camera & Kleurcorrectie: Jurgen Lisse

Montage: Cam Does

Sound Design en geluidsafwerking: Bob Kommer Studios & Jeroen Nadorp

Productie: Ida Does Productions & Stichting The Back Lot