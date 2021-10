Samenwerking Suriname met IDB gaat verder

De Inter-american Development Bank (IDB) is reeds jarenlang een belangrijke ontwikkelingspartner van Suriname. Dat is onlangs wederom bevestigd tijdens het gesprek tussen de president van Suriname en de president van de IDB in New York, meldt de Communicatiedienst Suriname.

De IDB zal verder werken met Suriname, ook in het geval er geen overeenkomst met het IMF wordt bereikt. Dat geldt echter voor de normale samenwerking op basis van het overeengekomen strategisch plan tussen de IDB en Suriname.

Investeringsleningen zijn ook niet afhankelijk van het IMF- programma. Daarnaast is de IDB bereid om extra middelen beschikbaar te stellen indien Suriname en het IMF wel een overeenkomst bereiken.