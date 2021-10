Rijbewijs van dronken vrouw ingevorderd na aanrijding tegen stroompaal

Na een eenzijdig verkeersongeval dinsdagavond in Suriname, heeft de politie het rijbewijs van de betrokken bestuurster ingevorderd. De vrouw zat onder invloed achter het stuur, waarbij ze de controle over het voertuig verloor en tegen een stroompaal knalde.

Het verkeersongeval vond rond 20.00u plaats aan de Doekhieweg te Nationaal Project in het district Nickerie. De automobiliste, volgens omstanders een leerkracht, reed over bovengenoemde weg toen het mis ging. Ze ramde een stroompaal van het Surinaamse energiebedrijf EBS.

Na de klap eindigde de auto dwars, met de voorkant in de goot langs de weg. Niemand raakte gewond. Het voertuig raakte beschadigd aan de voorkant. De vrouw bleek onder invloed van alcohol te verkeren en is door de politie van Nieuw-Nickerie weggebracht.

De auto is in beslag genomen en haar rijbewijs is ingevorderd. Een deel van de buurt had gedurende enige tijd geen stroom.