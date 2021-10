Ma Dinie (72) opgenomen in ziekenhuis

Mevrouw Dinie Blokland, meer bekend als Ma Dinie, is ziek en ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis in Nederland. Dit heeft haar dochter medegedeeld aan de VHP.

“Dit minder prettig nieuws willen wij ook aan de gemeenschap en de structuren van de VHP mededelen. De VHP leiding staat in contact met de familie over haar gezondheid.¬† Mevrouw Ma Dinie, is de afgelopen jaren een grote steun geweest voor de partij”, aldus de VHP in een korte verklaring.

In het bericht zegt de partij verder: “Laten we voor haar bidden en dat ons gebed verhoord wordt. Het hoofdbestuur van de VHP en alle structuren wensen mevrouw Blokland, een spoedig herstel toe.”