Door arbeiders belaagde opdrachtgever lost schoten en wordt aangehouden

De politie in Suriname heeft afgelopen maandag de verdachte Amrish M. in verzekering gesteld, voor overtreding van de vuurwapenwet en bedreiging. De aangehouden man moest SRD 500 in Paramaribo betalen aan een arbeider, maar dat liep mis. Hij loste enkele schoten met een gasbuks in de lucht, toen enkele arbeiders hem aanvielen.

M. verklaarde dat hij een huis in aanbouw heeft. Hij moest een van de arbeiders een bedrag van SRD 500 betalen. Hij werd hierover al geruime tijd bedreigd door deze man, ook via WhatsApp. Op de bewuste dag is hij ernstig bedreigd en aangevallen door enkele van zijn werknemers, waaronder degene die hij geld schuldig was.

Amrish moest zelfs in zijn woning vluchten ter bescherming van zijn lijf, want de mannen kwamen met scherpe voorwerpen op hem af. Omdat hij een gasbuks bij zich had, heeft hij enkele schoten in de lucht gelost om zijn belagers op een afstand te houden.

Toen hij zich bij de politie meldde om aangifte tegen zijn belagers te doen, werd hij zelf aangehouden. Volgens zijn advocaat Maureen Nibte is het krom, want juist Amrish was slachtoffer van mishandeling. Ze heeft daarom op dinsdag een verzoek tot de invrijheidstelling van M. bij de Surinaamse rechter-commissaris gedaan.