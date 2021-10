Aandelen stijgen ondanks wereldwijde onrust, probeer nu automatisch beleggen!

Ondanks de wereldwijde onrust en opvolgende lockdowns door de Covid-19 pandemie blijven de beurzen, gek genoeg, alleen maar stijgen. Hier zijn natuurlijk redenen voor. Ten eerste voorspellen economen na een kleine economische krimp straks, als alles weer volledig open is, een economische groei. Een tweede reden is door de lage rentestand in Europa, de Verenigde Staten en in delen van Azië. Lage rentes op bijvoorbeeld staatsobligaties maken het minder rendabel om in die obligaties te investeren, er is dus eigenlijk geen betere tijd om te investeren in aandelen dan nu. Zelfs beginners kunnen tegenwoordig gemakkelijk meedoen door de vele automatische beleggingsplatforms en simulators.

Wat is ‘automatic trading’?

Automatic trading, in het Nederlands ook wel automatisch beleggen genoemd, is het tegenovergestelde van handmatige handel. Automated trading systems automatiseren een deel of het gehele beleggingsproces. Dit omvat bijvoorbeeld het plaatsen van beleggingen met behulp van een computer programma. Het doel van automatisch beleggen is om de handelsactiviteiten te versimpelen en om de effecten van menselijk falen te beperken. Zo wordt dus ook voor beginners het beleggen steeds toegankelijker.

Hoe kunnen beginners profiteren van automatic trading?

Beleggen kan erg intensief en tijdrovend zijn, de Forex markt alleen al is namelijk 24 uur per dag en 5,5 dag per week geopend. Ook de Nederlandse AEX is vijf dagen per week geopend. Voor een beginnende belegger is het praktisch onmogelijk om de markt constant te monitoren en altijd op de meest gunstige tijdstippen aanwezig te zijn, veel beleggers hebben namelijk ook nog andere activiteiten en verplichtingen waardoor zij niet 24/7 achter de computer kunnen kruipen. Als je daarnaast ook nog niet honderd procent weet hoe de beurzen nou precies werken kan dit duizelingwekkend zijn. Door het inzetten van een automatisch beleggingssysteem hoeven deze beginnende beleggers niet altijd aanwezig te zijn en hebben ze in de tussentijd ook extra tijd om te leren hoe de beurzen nou precies werken.

Wat veel beginnende beleggers ook vaak doen is zich laten leiden door emoties, zoals bijvoorbeeld angst of hebzucht, waardoor zij op het verkeerde moment zullen kopen of verkopen. Emoties maken het zowat onmogelijk om rationeel te blijven. Omdat het proces bij automatisch beleggen dus ook automatisch loopt is het veel lastiger om de koopkeuzes te laten beïnvloeden door emotie. Computersystemen hebben immers geen emotie. Maar wat zijn dan de beste automatische beleggingssystemen?

Waar moet je op letten bij het kiezen van een automatisch beleggingssysteem?

Wat de beste automatische beleggingssystemen of software is, is eigenlijk persoonsgebonden. Iedere belegger heeft immers zijn eigen stijl, strategie, winstdoelen en voorkeuren. Toch zijn er objectief een paar maatstaven waar naar gekeken kan worden bij het kiezen van een automatisch beleggingssysteem of een software:

– Het systeem moet betrouwbaar en veilig zijn, hierom is het handig om altijd eerst de recensies en/of reviews van andere mensen online te lezen en om vooraf al te checken of het beleggingsplatform of de software de juiste vergunningen heeft.

– De automatische beleggingstools moeten compatibel zijn met het handelsplatform wat wordt gebruikt door de belegger. Niet alle automatische tools werken namelijk op alle handelsplatforms.

– De software moet ruime functionaliteit bieden.

– En tot slot, is het handig om er op te letten dat de parameters van de software aanpasbaar zijn.

Nog even in het kort, beleggen wordt dus steeds interessanter. Ten eerste omdat economen een hoge economische groei voorspellen en ten tweede door de lage rentestand in Europa, de Verenigde Staten en ook in delen van Azië. Ook voor beginnende beleggers is dit interessant door de opkomst van de automatische beleggingssystemen. Een voordeel hiervan is dat beginnende beleggers niet gelijk alle know-how hoeven te hebben en dat ze niet zelf de beurs de hele dag in de gaten hoeven te houden. Bij het kiezen van een automatisch beleggingssysteem is het belangrijk om een betrouwbaar & veilig systeem te kiezen dat ruime functionaliteit biedt.