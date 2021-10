VIDEO: Buurt wil drempels bij kruising waar bromfietser werd doodgereden

De kruising van de Skoerki- en Awad Hoesseinweg in Nickerie wordt door bewoners in deze omgeving bestempeld als een ‘zéér gevaarlijk kruispunt’. Er hebben vaker verkeersongevallen daar plaatsgevonden. Afgelopen zondag was het weer raak en dit keer met dodelijke afloop: een bromfietser verloor het leven bij een aanrijding met een pick-up.

De buurtbewoners willen dat aan het gedrag van de verkeersduivels een halt toegeroepen wordt en er verkeersdrempels worden geplaatst. Parlementariër Mohamedsafiek Gowrie van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) en vertegenwoordiger van het district Nickerie, staat voor de volle honderd procent achter het gedane verzoek van de buurtbewoners.

“Er zijn tijdens de vorige regering door Openbare Werken wel verkeersborden geplaats, maar de drempels zijn nooit gekomen. Er zijn nu al twee doden te betreuren. Elke dode in het verkeer is er één teveel. Ik ondersteun de buurtbewoners voor het willen van drempels”, zegt Gowrie.

Gowrie heeft afgelopen maandagochtend contact opgenomen met de districtscommissaris (dc) van Nickerie, Senrita Gobardhan, en de Openbare Werken (OW) -coördinator in het district Nickerie, Maheshwarpersad Badal.

Video via Actionnieuws Suriname.

“Het is lastig dat er drempels komen, maar de verkeersgebruikers zoeken het zelf. Ik heb vanmorgen contact gemaakt met de dc en de heer Badal. Er komen spoedig drempels. Ook de jongens die zich met illegale praktijken bezig houden via de Corantijnrivier naar Guyana rijden met hoge snelheid via deze weg, om hun doelen snel te bereiken”, zegt Gowrie.

De Skoerkiweg is een geasfalteerde weg en wordt met een bord, duidelijk aangeduid als een voorrangsweg. Weggebruikers rijdende op deze voorrangsweg houden bij nadering van deze kruising veelal geen rekening met het verkeer komende vanuit de Awad Hoesseinweg. In de meeste gevallen wordt de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur overschreden op de Skoerkiweg.

Langs de Awad Hoesseinweg, die voor een deel betegeld is en een ander deel geasfalteerd, is er een stopbord geplaatst. Bestuurders komende vanuit de Awad Hoesseinweg maken meestal de fout door niet goed op te letten, alvorens ze op de Skoerkiweg komen. De fout van deze bestuurders wordt direct afgestraft.

Gowri benadrukt dat hij zich zal inzette dat de drempels op korte termijn komen. “Ik zal met deze case van de drempels die er moeten komen, persoonlijk er achteraan zitten totdat het komt. En dit moet op korte termijn komen, want Baitali draait wel asfalt voor de Oost-West-verbinding”, zegt Gowrie.