Sergio Sabajo aangewezen als dorpshoofd Powakka

Sergio Sabajo (41) is zondag aangewezen als dorpshoofd van Powakka in het district Para. Dit is op dezelfde dag bekrachtigd door een goed bezochte dorpsvergadering. De culturele inwijding zal op 4 december plaatsvinden, meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Het nieuwe dorpshoofd is middels een aanwijzingsprocedure door de gemeenschap aangewezen. De aanwijzingscommissie die hiertoe was ingesteld heeft in zes dagen de dorpsbewoners huis aan huis bezocht om hun voordrachten aan te horen, vergezeld door toehoorders van de Organisatie van de Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica (OSIP) en VIDS.

De verschillende dorpshoofden die namens OSIP en VIDS het woord hebben gevoerd, hebben het nieuwe dorpshoofd aangeraden om in samenspraak met het volk van Powakka het dorp verder te ontwikkelen. Ze hebben ook gewezen op de noodzaak van een goede communicatie tussen het bestuur en bewoners.

De vergadering is bijgewoond door onder andere bestuursleden van de VIDS, OSIP en Cylene France, waarnemend directeur van het Bureau VIDS. Vanuit het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport was directeur Loreen Jubitana van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen ook aanwezig op deze bijzondere dorpsvergadering.

Het voltallig dorpsbestuur.