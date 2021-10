Oud-directeur DSB Edward Muller overleden

Oud-directeur van De Surinaamsche Bank (DSB) Edward (Ed) Muller is overleden. Dat heeft zijn zoon Andrew vandaag laten weten.

Muller, die zijn master in de economische wetenschappen in 1973 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam behaalde, heeft in Suriname vele belangrijke functies op financieel gebied bekleed.

Zo was de vooraanstaande Surinamer voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV). Ook was hij lid van Vereniging van Economisten en de Rotary Club Paramaribo.

De in Paramaribo geboren bankier is 71 jaar oud geworden.