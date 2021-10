Al vijf containers vuurwerk geïmporteerd

Vijf 40 voet containers met vuurwerk zijn al geïmporteerd in Suriname. De brandweer was aanwezig toen de containers zijn gestript. Zij gaat na of er geen verboden vuurwerksoorten het land zijn binnengekomen.

De import van vuurwerk mag tot de laatste dag van de verkoopperiode geschieden. De vuurwerkverkoop- en afschietperiode van dit jaar moet nog vastgesteld worden.

In de periode van 27 december 2020 tot en met 1 januari 2021 ging het om zes vuurwerkslachtoffers. De twee voorgaande jaren ging het om tien vuurwerkslachtoffers. Er is sprake geweest van daling van het aantal slachtoffers.