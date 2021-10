Politie gaat weer zoeken naar lichaam van studente Sumanta Bansi

De politie gaat opnieuw zoeken naar het lichaam van de vermiste studente Sumanta Bansi uit Suriname. De politie zal daarbij worden geholpen door het Stichting Veteranen Search Team.

Vanaf vandaag tot en met vrijdag wordt gezocht in recreatiegebied De Hulk, bij Hoorn. Er zal nu ook worden afgegraven, meldt de NOS. In juni was er al een derde zoekactie.

Sumanta Bansi verdween begin 2018 spoorloos. Ze was toen 22 en in verwachting. De politie ging er al snel van uit dat ze slachtoffer was van een misdrijf en vermoedelijk niet meer in leven was.

De Nederlandse krant De Telegraaf publiceerde in november vorig jaar onderstaande foto van twee verdachten die waren aangehouden in deze verdwijningszaak. Het gaat om de 63-jarige Opa Dwarka B. en zijn zoon Manodj B. (40).

Die krant schreef ook dat ex-minnaar Manodj haar lichaam in zuur zou hebben opgelost.