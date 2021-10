JCI Unify gedenkt Dierendag middels donatie Dierenasiel

Het is vandaag 4 oktober, dus weer Dierendag en ook in Suriname is daarbij stilgestaan. Zo heeft JCI Unify afgelopen dinsdag een donatie gedaan bij het Surinaamse Dierenasiel in verband met de viering van deze dag.

In augustus organiseerde de kamer een Sustainable Drive-Thru Food Tasting en Scavenger hunt Fundraisingsevenement. Dit concept is ontstaan wegens de huidige sociale situatie en pandemie. De kamer had als doel, de deelnemers en overige bezoekers op een verantwoordelijke manier, een leuke dag te bezorgen met inachtneming van de MoHaNa-maatregelen. Ook werd zoveel als mogelijk met bio-afbreekbaar materiaal gewerkt en waar nodig werd er gerecycled.

Tijdens de Drive Thru Foodtasting kon men genieten van heerlijke veganistische voeding, sappen en fruit snacks. Hierna kon men met de wagen deelnemen aan een competitieve speurtocht, die ging door de binnenstad. De dag eindigde met een prijsuitreiking van prijzenpakketten voor de top 5 teams die als winnaars uit de bus zijn gekomen. Gedurende de hele dag werd men ook in de gelegenheid gesteld om voeding en drank te kopen van de getalenteerde keukenmeesters binnen Unify en van overige partners.

De JCI Unify Sustainable Drive-Thru Food Tasting and Scavenger Hunt was het tweede fundraising activiteit van het jaar waarbij er een schone opbrengst is binnen gekomen van SRD 5119,- . In februari 2021 werd de eerste fundraising gehouden, waarbij een deel van de opbrengsten werd gedoneerd aan de Paramaribo Zoo. Dit keer heeft de kamer SRD 2000,- gedoneerd aan Het Dierenasiel van Suriname. Ook heeft Fastline N.V. in samenwerking met Unify, een donatie gedaan van 5 grote zakken honden brokken.

JCI Unify wilt middels het doen van projecten invulling geven aan verschillende sociale aspecten binnen de samenleving. Het Dierenasiel levert een wezelijke bijdrage voor de dieren in Suriname en JCI Unify hoopt van harte dat er vanuit meerdere hoeken ondersteuning zal komen voor deze organisaties.

JCI Unify brengt een speciale dank uit naar de partners, sponsoren, vrijwilligers, unifiers en een ieder die heeft gezorgd voor het succes. Unify hoopt hiermee van harte dat het fundament is gelegd voor succesvolle samenwerkingen in de nabije toekomst.