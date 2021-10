Bridge Medical Group breidt dienstverlening uit met helikopter

Bridge Medical Group NV, een medisch logistiek bedrijf gevestigd in Suriname en gespecialiseerd in medisch gerelateerde diensten on- & offshore, heeft onlangs hun dienstlijn uitgebreid met een nieuwe Airbus BK11, EMS Helikopter.

De launch van de dienstverlening met deze helikopter vond afgelopen vrijdag plaats. De helikopter zal ingezet worden voor medische evacuatie via de lucht.

Het bedrijf wil zich ook gaan richten op medische dienstverlening op het water. Dit vanwege de enorme bedrijvigheid voor de Surinaamse kust vanwege de oliewinning.